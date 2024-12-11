В Нижнем Новгороде задержали сообщника действовавших из-за рубежа телефонных мошенников

Ирина Волк рассказала о криминальной деятельности, которой занимался иностранец в российском регионе.

Свыше 13,5 тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, в том числе иностранных, изъяли российские правоохранительные органы в Нижнем Новгороде. Задача выполнена местными оперативниками, сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Соответствующей информацией через социальные сети поделились с журналистами официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что по уголовному делу о дистанционном хищении более 550 тысяч рублей задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Оказалось, что в одной из квартир областного центра располагалось оборудование для подмены телефонных номеров. С его помощью звонок из-за рубежа отображался как российский. пресс-служба МВД РФ

В арендованных задержанным помещениях полицейскими изъяты компьютерная техника, 20 сим-боксов и мобильные сим-карты. В настоящее время установлено более 40 фактов использования привязанных к ним абонентских номеров в мошеннических схемах. Общий материальный ущерб от этих преступлений составил порядка десяти миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Найдены подозреваемые в хищении для аферистов 3,5 млн рублей у москвича.

Фото и видео: МВД Медиа