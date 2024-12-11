Найдены подозреваемые в хищении для аферистов 3,5 млн рублей у москвича

Сотрудники МВД нашли курьеров, которые перечислили средства пенсионера мошенникам.

Российские правоохранительные органы уличили двух юношей из Татарстана в хищении для мошенников трех с половиной миллионов рублей у жителя Москвы. Соответствующей информацией через социальные сети поделились с журналистами сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Установлено, что 65-летний гражданин поверил данным от аферистов о том, что его денежные сбережения находятся под угрозой кражи. В результате злоумышленники уговорили пенсионера обналичить накопления и передать их курьерам для дальнейшего зачисления на "безопасный счёт".

В ходе разбирательства выяснилось, что посыльные перевели похищенную наличность кураторам, оставив себе в качестве вознаграждения 140 тысяч рублей пресс-служба МВД РФ по городу

Молодые люди стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в краже товаров из магазина самообслуживания.

Фото и видео: МВД Медиа