По данным следствия, злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин.

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в краже товаров из магазина самообслуживания. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин самообслуживания. Проникнув внутрь, они собрали товар в сумки, после чего скрылись. Мужчину удалось обнаружить и задержать. Им оказался 29-летний житель Москвы. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА