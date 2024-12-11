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В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в краже товаров из магазина самообслуживания

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По данным следствия, злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин.

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в краже товаров из магазина самообслуживания. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин самообслуживания. Проникнув внутрь, они собрали товар в сумки, после чего скрылись. Мужчину удалось обнаружить и задержать. Им оказался 29-летний житель Москвы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, кража, магазин, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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