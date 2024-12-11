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В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек

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Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки по факту происшествия.

В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 8 января на трассе в Суровикинском районе. По данным ведомства, столкнулись автомобили Opel Corsa, Volvo S и Lada 210740. Водитель Volvo погиб на месте. Еще пять человек были госпитализированы с травмами. Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки по факту происшествия.

Ранее мы соообщали, что под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Теги: автомобили, волгоградская область, дтп, жертвы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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