Под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Под Самарой в ДТП с фурой и легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 8 января на автодороге Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Водитель ВАЗ-2199 выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовиком SITRAK. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Сургуте легковая машина врезалась в грузовик и вылетела с дороги.

Фото: МВД Самарской области