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Под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека
Сегодня, 14:51
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Под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека

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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Под Самарой в ДТП с фурой и легковым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 8 января на автодороге Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Водитель ВАЗ-2199 выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовиком SITRAK. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Сургуте легковая машина врезалась в грузовик и вылетела с дороги.

Фото: МВД Самарской области

Теги: дтп, жертвы, самара, фура
Категории: Лента новостей, Новости России,

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