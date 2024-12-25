В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

В Сургуте легковая машина врезалась в грузовик и вылетела с дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, инцидент произошел на 7 км Нижневартовского тракта. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом". После столкновения большегруз сошел с дороги. Легковушка также вылетела за пределы полосы.

В результате ДТП водитель Lada скончался на месте. Полиция устанавливает причины аварии.

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Видео: Telegram / Полиция Югры