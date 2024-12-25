После ДТП с автобусом в Карелии госпитализировали трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на 302 километре автодороги А-121. В кювет съехал туристический автобус, внутри которого находились 43 человека.
На месте ДТП работают 34 специалиста и 12 единиц техники. Всего пострадали семь человек. Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения.
Ранее мы сообщали, что в Москве мужчина погиб после падения автомобиля в реку.
Видео: МЧС России
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