За 9 месяцев по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров

По итогам сентября также наблюдается рост пассажиропотока.

За 9 месяцев 2021 года по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров. Это на 22,9% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

За это время 96,4 миллиона пассажиров (+20,9%) перевезено пригородными поездами, а 12,6 миллиона (рост в 1,3 раза) –поездами дальнего следования.

По итогам сентября также наблюдается рост пассажиропотока: 11,8 млн. пассажиров в пригородном сообщении (+3,7%); 1,3 млн. пассажиров в дальнем сообщении (+14,7%).

Ранее стало известно, что в ОЖД дезинфицируют более 3 тысяч вагонов в сутки.

Фото: ОЖД