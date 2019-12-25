  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За 9 месяцев по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров
Сегодня, 15:20
86
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 9 месяцев по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров

0 0

По итогам сентября также наблюдается рост пассажиропотока.

За 9 месяцев 2021 года по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров. Это на 22,9% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

За это время 96,4 миллиона пассажиров (+20,9%) перевезено пригородными поездами, а 12,6 миллиона (рост в 1,3 раза) –поездами дальнего следования.

По итогам сентября также наблюдается рост пассажиропотока: 11,8 млн. пассажиров в пригородном сообщении (+3,7%); 1,3 млн. пассажиров в дальнем сообщении (+14,7%).

Ранее стало известно, что в ОЖД дезинфицируют более 3 тысяч вагонов в сутки.

Фото: ОЖД

Теги: ожд, поезда, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии