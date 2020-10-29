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В ОЖД дезинфицируют более 3 тысяч вагонов в сутки
Сегодня, 10:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ОЖД дезинфицируют более 3 тысяч вагонов в сутки

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Все вагоны проходят санитарную обработку перед выходом в рейс, а также после его окончания.

На полигоне ОЖД ежесуточно проводится дезинфекция более 3 тысяч пассажирских вагонов: порядка 400 вагонов поездов дальнего следования, а также около 2,7 тысяч вагонов пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Все вагоны проходят санитарную обработку перед выходом в рейс, а также после его окончания. Вагоны дальних поездов дополнительно убирают с применением хлорактивных моющих средств 4 раза в сутки.

Также этой ночью железнодорожники продезинфицировали Ладожский вокзал. Было проведено обеззараживание порядка 30 тыс.кв.м. площадей вокзала.

Ранее стало известно, что по Пулковскому путепроводу поехали поезда.

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: вагоны, ожд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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