За 9 месяцев на Октябрьской железной дороге погибло 116 человек

Эта цифра уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Сотрудники Октябрьской железной дороги подвели промежуточный итог по травмированию людей на территории магистрали. Цифры приводит пресс-служба компании.

За девять месяцев текущего года на Октябрьской железной дороге на территории Петербурга и Ленобласти пострадали 168 человек, 116 из них скончались из-за полученых травм. В прошлом году аналогичный период отметился большей цифрой – 184 случая травматизма.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом повысилось число пострадавших несовершеннолетних. Если в 2018 году травмы получило 12 детей, то в этом – уже 16.

Среди основных причин причинения вреда здоровью и трагедий – пересечение путей в неподходящем месте и перед близко идущими поездами. Люди часто попадают под грузовые и пригородные поезда: таких случаев зафиксировано 100 из 168.

Ранее Piter.TV сообщал, что в горный парк "Рускеала" в ноябре отправится дополнительный поезд.

Фото: Piter.TV