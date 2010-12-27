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В Горный парк "Рускеала" в ноябре отправится дополнительный поезд
Сегодня, 20:57
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В Горный парк "Рускеала" в ноябре отправится дополнительный поезд

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"Ласточка" отправится из Петербурга в 6:10 утра.

Во второй день ноября из Петербурга в Горный парк "Рускеала" пустят дополнительный поезд "Ласточка". В этот день в Республике Карелия будет проходить праздничная программа "Северное сияние".

Поезд премиум-класса стартует от Финляндского вокзала в 6:10 утра, а в 10:40 будет в Горном парке. В обратном направлении пассажиры смогут уехать в 19:15. 

"Ласточка" остановится на железнодорожных станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное и Сортавала. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиропоток из Петербурга в Хельсинки на "Аллегро" возрос на 15,9%

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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