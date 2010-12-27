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Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,9% за девять месяцев
Сегодня, 19:45
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Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,9% за девять месяцев

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С декабря 2010 года скоростным поездом воспользовались 3,7 млн человек.

За девять месяцев перевозки пассажиров на поезде "Аллегро" выросли на 15,9 %. За этот период скоростным транспортом воспользовались 423,9 тыс. человек, сообщила 9 октября пресс-служба Октябрьской железной дороги. 

За сентября 2019 год из Петербурга в Хельсинки на поезде проехали 48,9 тыс. человек, что на 14% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. 

Всего почти за 9 лет на "Аллегро" перевезли 3,7 млн человек. 

В компании считают, что спрос на перевозки возрос из-за того, что пассажирам предлагают гибкие тарифы и маркетинговые инициативы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранцы с электронными визами на "Аллегро" не смогут попасть в Петербург. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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