Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,9% за девять месяцев

С декабря 2010 года скоростным поездом воспользовались 3,7 млн человек.

За девять месяцев перевозки пассажиров на поезде "Аллегро" выросли на 15,9 %. За этот период скоростным транспортом воспользовались 423,9 тыс. человек, сообщила 9 октября пресс-служба Октябрьской железной дороги.

За сентября 2019 год из Петербурга в Хельсинки на поезде проехали 48,9 тыс. человек, что на 14% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Всего почти за 9 лет на "Аллегро" перевезли 3,7 млн человек.

В компании считают, что спрос на перевозки возрос из-за того, что пассажирам предлагают гибкие тарифы и маркетинговые инициативы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранцы с электронными визами на "Аллегро" не смогут попасть в Петербург.

Фото: Piter.TV