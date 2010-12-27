В Петербурге в этому году расселили 2,5 тысячи коммуналок

В Петербурге улучшили жилищные условия более шести тысяч семей.

С начала 2019 года в Петербурге улучшили жилищные условия более шести тысяч семей. За девять месяцев удалось расселить две с половиной тысячи коммунальных квартир. Об этом сообщила пресс-служба Жилкома.

Также за этот период льготные выплаты на покупку квартиры получили две тысячи семей. По программе помощи молодым семьям, выплаты получили около трехсот семей. На погашение ипотеки средства выделили 600 семьям.

Также в Петербурге на проектное финансирование перейдут 25% строящихся домов.

Фото: Piter.TV