В Петербурге на проектное финансирование перейдут 25% строящихся домов

73% домов достроят по старым правилам.

Большая часть строящихся домов в Петербурге (73%) будут завершены по старым правилам, по ДДУ, еще 25% перейдут на проектное финансирование или будут достраиваться за собственные средства компаний. Об этом СМИ рассказал зампредседателя комитета по строительству Евгений Барановский.

Сейчас в городе на Неве свои проекты реализуют 189 застройщиков (431 объект). Как отметил Барановский, еще 2% строек включены в "дорожную карту", так как являются проблемными.

На проетктое финансирование переходят 107 объектов, причем 13 из них вызывают опасения у городских властей, по девяти из них строительство вообще не ведется.

В мае в Петербурге продали первую квартиру с использованием эскроу-счета.

Фото: Piter.TV