Петербуржца посадили на семь лет за выращивание конопли

Против подсудимого были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном выращивании наркотических и их сбыт.

Петербуржец отправится за решетку за производство и распространение наркотиков. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как стало известно, фигурант дела создал у себя дома плантацию по производству конопли. Продукт своего труда петербуржец не постеснялся активно распространять среди местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у подозреваемого 86 кустов конопли, что Петроградский районный суд счел достаточным, чтобы приговорить мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Свою вину подсудимый полностью признал. Против него были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном выращивании наркотических и их сбыт.

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