  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца посадили на семь лет за выращивание конопли
Сегодня, 19:10
126
Rybka123

Петербуржца посадили на семь лет за выращивание конопли

0 0

Против подсудимого были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном выращивании наркотических и их сбыт.

Петербуржец отправится за решетку за производство и распространение наркотиков. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как стало известно, фигурант дела создал у себя дома плантацию по производству конопли. Продукт своего труда петербуржец не постеснялся активно распространять среди местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у подозреваемого 86 кустов конопли, что Петроградский районный суд счел достаточным, чтобы приговорить мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Свою вину подсудимый полностью признал. Против него были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном выращивании наркотических и их сбыт.

Ранее на Piter.TV:  На Пискаревке работы ТЭК приняли за прорыв трубы
Фото: Piter.TV

Теги: колония строго режима, обвинительный приговор, петроградский суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий