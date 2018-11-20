На Пискаревке работы ТЭК приняли за прорыв трубы

Поводом для беспокойства стали работы по вентиляции тепловой камеры

В понедельник, 4 февраля, жители Калининского района пожаловались на очередной прорыв трубы. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где выложили снимки выходящего из под земли пара.

Как выяснялось позднее, поводов для беспокойства у жителей Пискаревского проспекта не было, так как причиной "беспокойства" стали запланированные работы по вентиляции тепловой камеры сообщает ГУП "ТЭК СПб". В ведомстве пояснили, что во время планового объезда на участке было замечен выходящий пар. В связи с этим специалисты предприятия открыли тепловую камеру, чтобы выпустить клубы пара. В организации отметили, что во время работ воду для жителей ближайших домов не перекрывали.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург