В Петербурге уволили главу Фрунзенского района за некачественную уборку улиц

Отставку чиновника приняли после после незапланированного объезда территории района.

В понедельник, 4 февраля, Смольный принял решение отправить в отставку главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ведомстве пояснили, что причиной отставки чиновника стала некачественная уборка улиц и неудовлетворительное благоустройство территории, которое было замечено после незапланированного объезда территории района. После осмотра района, в Смольном убедились в справедливости многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку и приняли отставку главы района.

Напомним, что на прошедшей неделе в Смольном обязали районные администрации самим выполнять работы по очистке крыш от снега и наледи, в случае невыполнения данных работ ответственных за это организаций.

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