За неделю почти 500 петербуржцев увезли в больницу с гриппом

С начала сезона с таким диагнозом госпитализировали 2424 человека.

За последнюю неделю в Боткинскую больницу с диагнозом ОРВИ и грипп поступили 472 петербуржца. Предположительно через два-три дня количество заболевших составит 552 человека. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Медики отмечают, что 13 пациентов из общего числа поступивших сейчас находятся в тяжелом состоянии. По словам специалистов, в этом году динамика роста больных гриппом выглядит не очень оптимистично. К слову, в феврале 2018 году такой диагноз поставили лишь 200 людям.

Всего с начала сезона в Боткинскую больницу попали 2424 человека.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области грипп унес жизнь непривитого мужчины.

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