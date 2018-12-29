В Ленинградской области грипп унес жизнь непривитого мужчины

Как утверждают врачи, мужчина не делал прививку от гриппа и также имел хронические заболевания.

В Ленинградской области из-за заболевания гриппом скончался мужчина. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Пациент обратился очень поздно, только через неделю после появления симптомов. Ему было назначено адекватное лечение, но уже было поздно. Екатерина Ровкина, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области

По словам врачей, мужчина не сделал прививку от гриппа, а его организм был ослаблен хроническими заболеваниями.

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Источник: "Невские Новости"