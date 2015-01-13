За 368 млн рублей отремонтируют Рыбацкий мост через Славянку

Ранее подрядчика искали в апреле, тогда стоимость работ оценивали в 332,4 млн рублей.

В Невском районе Петербурга отремонтируют Рыбацкий мост через Славянку. Комитет госзаказа объявил повторный тендер, на который выделили 368,1 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Ранее подрядчика искали в апреле, тогда стоимость работ оценивали в 332,4 млн рублей. Закончить ремонт по срокам должны были 1 мая этого года. Тогда исполнителя контракта так и не удалось найти, поэтому сроки перенесли на 15 октября.

В техническом задании указали, что необходимо заменить пролетные строения моста, заняться укладкой новых дорожных плит и расширить тротуар для пешеходов до трех метров. На время работ будет организована временная переправа.

Напомним, что Рыбацкий мост был построен в 1957 году в створе Рыбацкого и Советского проспектов. С 2000 года он был исключительно пешеходным из-за неудовлетворительного состояния.

Фото: Википедия