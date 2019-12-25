Четверть всего частного богатства в РФ хранится в офшорах.

За 20 лет состоятельные россияне стали богаче в 16 раз. Об этом говорят результаты свежего исследования Boston Consulting Group.

В нём сказано, что к концу 2019 года объём частного богатства россиян достиг отметки в 1,6 триллиона долларов. По курсу доллара на конец года это эквивалентно 99 триллионам рублей или 90% ВВП России за 2019 год, которое равно 110 триллионам.

При этом более четверти этой суммы хранится в офшорах, считают эксперты. Они же отмечают, что после 2014 года рост частного богатства в России замедлился. Из-за пандемии он также упадёт на 4-6% до 2024 года.

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