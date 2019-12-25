Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день".

Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом пишет "Интерфакс".

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия всегда поддерживала идею введения прогрессивного налога на доходы физических лиц. Он выразил уверенность в том, что богатые должны платить больше, а граждан с минимальными доходами вовсе следует освободить от уплаты НДФЛ.

С Афониным солидарен и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме Ярослав Нилов. Он считает, что следует увеличить подоходный налог для лиц, которые получают "больше миллиона рублей в день". По его словам, ставка НДФЛ для таких граждан должна быть больше 13%.

В "Справедливой России" считают, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ должно заставить платить больший налог богатых, а не средний класс.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о повышении НДФЛ для богатых.