В кабмине и администрации президента идёт активный обмен планами.

В Кремле прокомментировали сообщения о повышении НДФЛ для богатых. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне об инициативе правительства ввести налог на доход богатых граждан РФ писали в СМИ. Отмечалось, что россиян с низкими доходами освободят от НДФЛ полностью. У Пескова спросили — действительно ли ведётся подобное обсуждение. Он ответил, что сейчас — в непростой для страны ситуации — в кабмине и администрации президента идёт активный обмен планами. Некоторые участники предлагают ввести повышенный налог на доход для богатых граждан.

По словам чиновника, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Если они будут, мы вас проинформируем. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что сейчас все решения властью принимаются в сжатые сроки.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%.