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В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%
Сегодня, 9:48
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matveyvn

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%

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Предложение будет отправлено на рассмотрение в министерство финансов России.

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%. С соответствующей инициативой к министру транспорта Евгению Дитриху обратился депутат от ЛДПР Василий Власов. Об этом пишут "РИА Новости".

Парламентарий предлагает ввести данную меру поддержки граждан в тех регионах, где в 2021 году вводили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Подчёркивается, что данное предложение также будет отправлено на рассмотрение в министерство финансов России.

Ранее мы писали, что российские власти рассмотрят повышение НДФЛ для богатых граждан.

Теги: госдума, транспортный налог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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