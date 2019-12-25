В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%. С соответствующей инициативой к министру транспорта Евгению Дитриху обратился депутат от ЛДПР Василий Власов. Об этом пишут "РИА Новости".
Парламентарий предлагает ввести данную меру поддержки граждан в тех регионах, где в 2021 году вводили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Подчёркивается, что данное предложение также будет отправлено на рассмотрение в министерство финансов России.
Ранее мы писали, что российские власти рассмотрят повышение НДФЛ для богатых граждан.
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