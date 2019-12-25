Для обеспеченных граждан НДФЛ увеличат с 13 до 15%.

Российские власти рассмотрят повышение НДФЛ для богатых граждан. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме.

Депутаты Госдумы уверены, что сейчас в России идеальный момент для повышения налогов. Вопрос обсуждается в правительстве и администрации президента. При этом, чиновники пока не приняли никаких решений. Источник сообщает, что порогом для более высокого налога станет прибыль от 2 до 3 млн рублей. Также депутаты обсуждают вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума.

Forbes пишет, что разные подходы к НДФЛ начали обсуждать ещё зимой. Депутаты имеют более 10 различных вариантов, которые есть на руках у президента и правительства.

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