За 20 лет 29 февраля в Петербурге родились 768 детей

В ЗАГС уточнили, что речь идёт исключительно о новорождённых, в свидетельстве о рождении у которых указано именно 29 февраля, а не 28 февраля или 1 марта.

Люди, родившиеся 29 февраля, могут отмечать свой день рождения лишь раз в четыре года. В пресс-службе комитета по делам ЗАГС в Петербурге рассказали, что за период с 2000 по 2020 год в этот день в свет появилось 768 детей.

В ЗАГС уточнили, что речь идёт исключительно о новорождённых, в свидетельстве о рождении у которых указано именно 29 февраля, а не 28 февраля или 1 марта. Многие родители предпочитают избегать указания данной даты в графе "дата рождения" своего ребёнка, поскольку она приходится не на каждый год. Однако сотрудники ЗАГС неуклонны и придерживается аргумента о дате, указанной в медицинском свидетельстве о рождении.

Интересно, что больше всего детей родилось 29 февраля 2016 года: 110 мальчиков и 89 девочек. Наименьшее количество новорождённых пришлось на 29 февраля 2004 года.

Ранее мы сообщили о том, что стали известны самые редкие имена новорожденных петербуржцев в 2023 году.

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