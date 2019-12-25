За 2021 год в Ленобласти поймали 10 мусоровозов за попытку сброса отходов

Перевозчик считается нелегальным, если у него нет при себе необходимых документов.

С начала 2021 года во время эко-рейдов в Ленобласти конфисковали 10 мусоровозов, экскаваторов и погрузчиков, с помощью которых нарушители пытались закопать отходы. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

В рейдах участвовали сотрудники ГИБДД, природоохранной прокуратуры и силовых ведомств. Наибольшее внимание уделяется транспортным узлам, которыми пользуются нелегальные мусоровозы для проезда к проблемным участкам.

У водителей спецтранспорта должны быть в наличии паспорта отходов, документы на транспортировку и передачу отходов с указанием объема, цели и места назначения их перевозки. Кроме того, обязательны документы о квалификации, выданные по результатам профессионального обучения, необходимого для работы с отходами. Владелец конфискованного транспорта не может забрать его до тех пор, пока не предъявит обязательный пакет документов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и области планируют построить пять мусорных заводов.

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