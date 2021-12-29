За 2021 год собственные доходы Петербурга выросли на 28,3%

От федерального центра город получил поддержку в размере 49 млрд рублей.

Собственные доходы в Петербурге выросли на 28,3% за прошедший год. Казна города пополнилась благодаря налоговым сборам 750 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Неналоговые доходы Петербурга выросли и составили 41,3 млрд рублей. В прошлом году поступило на 25,7% больше, чем в 2020, что составляет 843 млрд рублей.

От федерального центра город получил поддержку в размере 49 млрд рублей. Градоначальник Петербурга добавил, что благодаря увеличению финансирования в прошлом году город получил 181 объект. В их числе 33 детских садика, 9 школ и 24 медучреждения. Также 3 объекта дорожного хозяйства и 94 объекта коммунальной инфраструктуры.

В 2021 году также особое внимание уделялось поддержке медиков, которые борются с коронавирусом, сообщили в Смольном.

Ранее в ОЖД перечислили более 13 млрд налогов в региональные бюджеты.

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