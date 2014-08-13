Глава Комздрава рассказал, что по профилю "онкологии" ограничений не было.

За 2020 год высокотехнологичную помощь в Петербурге получили около 93 тысяч человек. Об этом в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Глава комитета отметил, что показатель на 9 тысяч человек больше, чем в 2019-м году.

В непростом 2020 году высокотехнологичную помощь в Петербурге получили около 93 тысяч человек. Это на 9 тысяч человек больше, чем в 2019 году. Сокращения не было по профилю "онкология": за счет средств обязательного медицинского страхования в 2020 году ВМП получили 16,7 тысяч пациентов, что на 17% больше, чем в 2019 году. В любом случае, хочется надеяться, что в 2021 году объемы ВМП превысят показатели предыдущих лет. – написал Лисовец.

Четыре медучреждения в Петербурге вернулись к плановой работе.

Фото: Piter.tv