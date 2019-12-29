За 2020 год в Кронштадте отремонтируют 30 фасадов домов

Ремонт четырех фасадов домов-памятников отремонтируют в 2021 году.

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что на 2020 год в Кронштадте запланирован ремонт 30 фасадов, в основном на туристических маршрутах. В прошлом году починили всего 8. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Глава комитета также подчеркнул, что из конкурса выберут надежных подрядчиков, которые уже показали себя до этого. Помимо этого, в план ремонта включат дом по адресу Советская улица, 33Б.

Ранее мы сообщали, что в группе реабилитационного центра "Сирин" рассказали, что делать со слётками сов.

Фото: "Вконтакте" / "Кронштадт".