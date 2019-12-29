За 2020 год в Кронштадте отремонтируют 30 фасадов домов

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что на 2020 год в Кронштадте запланирован ремонт 30 фасадов, в основном на туристических маршрутах. В прошлом году починили всего 8. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Глава комитета также подчеркнул, что из конкурса выберут надежных подрядчиков, которые уже показали себя до этого. Помимо этого, в план ремонта включат дом по адресу Советская улица, 33Б.
Ранее мы сообщали, что в группе реабилитационного центра "Сирин" рассказали, что делать со слётками сов.
Фото: "Вконтакте" / "Кронштадт".
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