За 2019 год в Петербурге закрылось больше 400 ресторанов

А открылось меньше – 383.

Эксперты в сфере ресторанного бизнеса проанализировали ситуацию на рынке Петербурга.

По данным специалистов, за 2019 год в городе на Неве закрылось 408 точек общепита. Открыло за это же время всего 383 ресторана.

Аналитики считают, что главная причина убыли ресторанов – низкая покупательная способность. Петербуржцы и гости города в последнее время отдают предпочтение еде дома и практически не посещают рестораны. По статистике, посещать места общественного питания один раз в месяц может себе позволить каждый шестой горожанин.

В следующем году отрицательная динамика на рынке может сохранится, отмечают эксперты. Главными игроками ресторанной индустрии станут заведения со смешанной кухней и большие семейные рестораны.

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