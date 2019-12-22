Эксперт предупредила об опасности избыточного потребления воды

Избыток воды негативно влияет на внутреннее состояние организма.

Большое количество воды может навредить организму человека. Об этом RT рассказала Доктор медицинских наук Алла Погожева.

По словам эксперта, избыток жидкости способствует повышению распада белка. Помимо этого много воды может вывести микроэлементы и витамины и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

По словам специалиста в сутки человеку в среднем нужно 2,5 л воды. При этом 1 л организм получает из пищевых продуктов, а ещё 1—1,5 л в виде свободной жидкости (чай, молоко и супы).

Видео: YouTube / Компания Coca-Cola Россия