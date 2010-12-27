Более 4 тысяч аналогичных случаев зафиксировали в Ленинградской области.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что с начала года в Петербурге задержали более 7 тысяч нетрезвых водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в Ленобласти зафиксировано 4 тысячи аналогичных случаев.

Напоним, что управление машиной в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Если и после штрафа водитель продолжает нарушать закон, то у него отнимут права и привлекут к уголовной ответственности.

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Фото:pixabay