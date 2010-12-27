Полиция изучила брошенную "гранату" на Дунайском путепроводе

Водитель, бросивший на дорогу посторонний предмет, разыскивается.

Полиция Петербурга изучает инцидент, случившийся воскресным днем. Сообщение о том, что на Дунайском путепроводе, при движении в сторону Фрунзенского района из автомобиля "Шкода Октавия" водитель бросил гранату, поступило в четвертом часу дня 29 декабря.

Сотрудники полиции на месте происшествия никаких повреждений дорожного полотна и автомобилей не обнаружили. Выяснилось, что между водителями двух автомобилей в транспортном потоке произошел конфликт, в результате чего водитель чешской иномарки бросил на дорогу петарду.

Пострадавших нет, по факту происшествия проводится проверка, водитель иномарки разыскивается.

Ранее мы узнали о самом инциденте. Известно, что водитель "Шкода Октавия" из окна, оторвав чеку, кинул предмет под колеса автомобилей. Вслед позади раздался небольшой хлопок, сопровождаемый дымом.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / "ВКонтакте"