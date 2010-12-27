На петербургском мосту водитель на ходу взорвал предмет, похожий на гранату

Предполагается, что брошенным взрывным устройством была небоевая граната или петарда.

Во время движения по Дунайскому путепроводу в сторону Купчино один из водителей на ходу взорвал предмет, похожий на гранату. Об этом очевидцы 29 декабря рассказали в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Происшествие запечатлел видеорегистратор автомобиля, едущего за пиротехником. На записи видно, как водитель "Шкода Октавиа" из окна, оторвав чеку, кинул предмет под колеса автомобилей. Вслед позади раздался небольшой хлопок, сопровождаемый дымом.

Нарушителя разыскивает полиция.

Ранее мы рассказали, что ФСБ задержала россиян, готовящих терракты в Петербурге.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / VK