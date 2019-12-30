Петербургские автобусы перевезли более 300 миллионов людей в 2019 году

На маршрутах работали 1600 транспортных средств.

Автобусы не сдают своих позиций в рейтинге популярного наземного транспорта в Петербурге: в 2019 году автобусы перевезли на 2 миллиона больше человек, чем в 2018. Окончательная цифра составила 326 млн человек за год, сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранс".

В городе функционировали 1600 автобусов на 158 маршрутах, на 19 из них количество транспортных средств увеличили. Двухсекционные автобусы помогли перевозить больше пассажиров и встречающих к аэропорту Пулково и обратно.

Также в итогах предприятия отмечается, что в 2019 году на 4 миллиона человек больше стало среди пользователей электронного проездного "Подорожник", свои кошельки активировали почти 100 тысяч раз в 2019 году.

В первой половине текущего года в "Пассажиравтотрансе" планируют сокращать интервалы на популярных маршрутах и добавить автобусы на линии до станции метро "Беговая".

Ранее мы писали, что петербуржцы задолжали 300 миллионов рублей за парковку в центре.

Фото: Piter.TV