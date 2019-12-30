Петербуржцы задолжали 300 миллионов рублей за парковку в центре

Доход Городского центра управления парковками составил в девять раз меньше предполагаемой суммы.

В Городском центре управления парковками (ГЦУП) подвели итоги 2019 года: доход от платных стоянок составил чуть больше 38 миллионов рублей. Неполученный же доход вылился в сумму, почти в восемь раз большую: горожане задолжали центру около 300 млн рублей.

Петербург не может взимать штрафы с водителей, не заплативших за оставленные на платной парковке машины. С осени город ведет переговоры с МВД, чтобы получить возможность получать данные водителей.

В ГЦУП отметили, что зоны платной парковки созданы для разгрузки центра и порядка в размещении машин. В центре уверены, что с этими задачами парковки справляются.

В Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах.

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