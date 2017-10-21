Полицию могут обязать предоставлять властям информацию о нарушителях

Речь идет о платной парковке.

Петербургские депутаты предложили сделать данные о нарушителях правил платной парковки полностью открытыми. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа. Законодательство, касающееся платных парковок, уже есть, теперь в него может добавиться пункт о том, что власти будут получать информацию о нарушителях от полиции.

В поддержку инициативы выступил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, он считает решение транспортной проблемы в городе одной из главных задач. Несмотря на активное наказание нарушителей штрафом, пробелы в законе ограничивают петербургские правила и позволяют недобросовестным петербуржцам увиливать от закона. Спикер подчеркнул, что на сегодняшний день у полиции нет права передавать сведения об автовладельцах даже уполномоченным должностных лицам. К тому же, много штрафов при существующих порядках взыскать так и не удалось.

Макаров понадеялся, что эту инициативу поддержат и в других субъектах России.

Ранее стало известно, что с 2020 года грузовики и такси не смогут парковаться во дворах домов.

Фото: Piter.TV