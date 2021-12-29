Около 240 автомобилистов поймали в Петербурге и Ленобласти за пьяную езду в январе

Более 20 водителей задержали. Им грозит уголовная ответственность.

В 2022 году правоохранители провели шесть рейдов на дорогах Петербурга и Ленобласти. В рамках проверки "Нетрезвый водитель" выявили 237 нарушителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД.

Более 100 водителей отказались от медицинского освидетельствования. А 25 водителей задержали, поскольку они уже второй раз были пойманы за вождением машины в нетрезвом виде. Нарушителям теперь грозит уголовная ответственность.

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