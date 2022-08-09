В Пулково за год выявили почти 1,5 тысячи нарушений таможенного законодательства

Самым распространенным нарушением является отказ декларировать валюту и товары.

Таможенники Пулково пресекли около 1,4 тыс. нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Нарушений стало больше 20 процентов. Однако важно учитывать, что вырос и пассажиропоток — в два раза. Сейчас он составляет 2,7 млн человек.

В прошлом году нарушителем оказывался каждый 1,5-тысячный турист. В этом же году правила нарушил каждый двухтысячный пассажир.

Самым распространенным нарушением является отказ декларировать валюту и товары. Добавим, что петербуржцы любят привозить из отпуска дорогие украшения, брендовые вещи, алкоголь и табак. Однако эти покупки они стараются скрыть.

Ранее на Piter.tv: прямой рейс из Пулково в Минеральные Воды начнет летать 22 декабря.

Фото: Piter.tv