В Пулково за год выявили почти 1,5 тысячи нарушений таможенного законодательства

Таможенники Пулково пресекли около 1,4 тыс. нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе СЗТУ.
Нарушений стало больше 20 процентов. Однако важно учитывать, что вырос и пассажиропоток — в два раза. Сейчас он составляет 2,7 млн человек.
В прошлом году нарушителем оказывался каждый 1,5-тысячный турист. В этом же году правила нарушил каждый двухтысячный пассажир.
Самым распространенным нарушением является отказ декларировать валюту и товары. Добавим, что петербуржцы любят привозить из отпуска дорогие украшения, брендовые вещи, алкоголь и табак. Однако эти покупки они стараются скрыть.
Ранее на Piter.tv: прямой рейс из Пулково в Минеральные Воды начнет летать 22 декабря.
Фото: Piter.tv
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