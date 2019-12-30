В Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах

Парковка на территории зеленых насаждений влечет административный штраф.

В Петербурге собираются тщательнее следить за водителями, которые паркуются на газонах. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ведомство подготовило проект внесения изменений в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". В инициативе будет содержаться информация, где конкретно можно будет оставлять свои авто. В ГАТИ считают, что это необходимо для повышения уровня комфортного проживания горожан, а также надлежащего содержания городских территорий.

На данный момент автовладельцам за парковку в зоне зеленых насаждений грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 150 до 500 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ужесточили правила за переоборудование фасадов.

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