  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах
Сегодня, 18:12
169
nadezhda_sib

В Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах

0 0

Парковка на территории зеленых насаждений влечет административный штраф.

В Петербурге собираются тщательнее следить за водителями, которые паркуются на газонах. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ведомство подготовило проект внесения изменений в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". В инициативе будет содержаться информация, где конкретно можно будет оставлять свои авто. В ГАТИ считают, что это необходимо для повышения уровня комфортного проживания горожан, а также надлежащего содержания городских территорий. 

На данный момент автовладельцам за парковку в зоне зеленых насаждений грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 150 до 500 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ужесточили правила за переоборудование фасадов.

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: зеленая зона, парковка, парковка на газоне
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии