За 174 млн рублей продали завод "Балткабель" в Сосновом Бору

На продажу завод выставили вместе с оборудованием.

В Сосновом Бору завод "Балткабель" продали на торгах за 173, 94 млн рублей. Единственным участником аукциона и покупателем стало ООО "Рэнтекс". Информация об этом появилась на едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Собрание кредиторов проходило 16 сентября. В январе 2022 года Арбитражный суд признал предприятие несостоятельным, в отношении него была введена процедура конкурсного производства на полгода.

На продажу завод выставили вместе с оборудованием: пять зданий общей площадью около 10 тыс. кв. метров, участки в 1,7 га на Копорском шоссе, а также автопогрузчики, волочильные и крутильные машины, краны, различные станки и прочая техника. Начальная цена лота составила 173,9 млн рублей.

Ранее петербургский авторынок пока не спешит с восстановлением. Так, за прошлый месяц было реализовано 1752 новых автомобиля против 2058 ТС за середину лета. За август 2021-ого и автодилеры и вовсе продали 7416 новых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом рынок потерял 76%.

Фото: Piter.tv