За 12 часов клип корейской группы BTS набрал 50 млн просмотров

Режиссером видео выступил один из участников BTS Чон Джонгук.

Во вторник, 24 нояюря, стало известно о том, что новый клип корейской группы BTS набрал 50 млн просмотров. Об том свидетельствуют данные канала музыкантов.

Так. клип на песню "Life Goes On" за первые 12 часов он набрал почти 50 миллионов просмотров. В данный момент клип посмотрели более 129 тысяч пользователей.

Музыканты заявили, что песня с таким названием поможет поклонникам легче пережить пандемию коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что клип Егора Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров.

Видео:BTS/YT