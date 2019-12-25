В петербургских МФЦ за 11 лет оформили свыше 50 млн услуг

В первом квартале текущего года за месяц центры принимали по 150 тысяч звонков.

За 11 лет работы петербургские МФЦ оформили свыше 50 миллионов услуг по принципу "одного окна". Как рассказали в пресс-службе Смольного, 1 июля система МФЦ отпраздновала свой день рождения.

На сегодняшний день в Петербурге работают 57 центров "Мои документы" и восемь центров оказания услуг для бизнеса. Всего в этих отделениях предоставляется 366 услуг, большинство из них – по экстерриториальному принципу. Независимые исследования показали, что 90% петербуржцев удовлетворены качеством услуг МФЦ.

В центрах, которые в период пандемии коронавируса одними из первым возобновили работу, за один месяц обработали уже 300 тысяч обращений. Чаще всего людям нужны услуги Росреестра, ЕСИА, МВД, Пенсионного фонда, отдела соцзащиты населения. В первом квартале года на горячую линию поступало по 150 тысяч звонков в месяц, а количество телефонных консультаций выросло до 328 тысяч звонков. Во всех городских МФЦ продолжается прием клиентов с соблюдением мер безопасности.

Ранее в Смольном сообщили о готовности школ Петербурга к проведению ЕГЭ.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти