В Смольном сообщили о готовности школ Петербурга к проведению ЕГЭ

Завтра ребята сдадут географию, информатику и литературу.

Завтра, 3 июля, в Петербурге начнется основная волна сдачи ЕГЭ. Город готов к проведению экзаменов, сообщила пресс-служба администрации города.

ЕГЭ будет проходить в 167 пунктах, все они прошли профессиональную дезинфекцию помещений. Кроме того, санитарная обработка будет проходить до и после экзамены. Скопления людей при входе будут исключены, так как выпускники и учителя будут приходить в школы по специальному графику.

Завтра ребята будут сдавать географию, информатику и литературу. Самым популярным предметом из них оказался ИКТ. На него записались 5,8 тыс. человек. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

Всего в этом году ЕГЭ сдадут 35,7 тыс. человек.

Ранее в Петербурге провели ЕГЭ без выпускников.

Фото: gov.spb.ru