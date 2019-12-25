В Петербурге провели ЕГЭ без выпускников

В Петербурге в тестовом режиме прошел ЕГЭ без присутствия выпускников. Об этом рассказала пресс-служба комитета по образованию города.
Экзамен в тестовом режиме 29-го июня в присутствии председателя комитета Жанны Воробьевой провели в школе №51 Петроградского района. В апробации были задействованы все 167 пунктов.
По итогам объезда уже можно сказать, что учителя, участвующие в проведении ЕГЭ, очень ответственно подходят к тренировочным мероприятиям.
заявила Воробьева.
В этом году из-за эпидемиологической обстановки экзамен будет проходить в особых условиях. Чтобы избежать скопления людей в одном месте, ребята и учителя будут проходить на пункты по специальному графику. Им измерят температуру и продезинфицируют руки на входе в школу. Использование средств индивидуальной защиты для участников ЕГЭ необязательно.
Всего в этом году экзамены сдадут 35 тыс. человек.
Ранее в Петербурге назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.
Фото: gov.spb.ru
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