В Петербурге провели ЕГЭ без выпускников

Основная волна начнется с 3 июля.

В Петербурге в тестовом режиме прошел ЕГЭ без присутствия выпускников. Об этом рассказала пресс-служба комитета по образованию города.

Экзамен в тестовом режиме 29-го июня в присутствии председателя комитета Жанны Воробьевой провели в школе №51 Петроградского района. В апробации были задействованы все 167 пунктов.

По итогам объезда уже можно сказать, что учителя, участвующие в проведении ЕГЭ, очень ответственно подходят к тренировочным мероприятиям. заявила Воробьева.

В этом году из-за эпидемиологической обстановки экзамен будет проходить в особых условиях. Чтобы избежать скопления людей в одном месте, ребята и учителя будут проходить на пункты по специальному графику. Им измерят температуру и продезинфицируют руки на входе в школу. Использование средств индивидуальной защиты для участников ЕГЭ необязательно.

Всего в этом году экзамены сдадут 35 тыс. человек.

Ранее в Петербурге назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.

Фото: gov.spb.ru