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Петербургский завод "Nissan" празднует 10-летие
Сегодня, 13:44
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Cherepanov

Петербургский завод "Nissan" празднует 10-летие

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За это время он выпустил 370 тысяч автомобилей.

Десять лет назад компания "Nissan" начала выпускать автомобили на заводе в Петербурге. За это время он выпустил 370 тыс. автомобилей, сообщили на сайте компании.

В честь юбилея сотрудники завода оставили в "капсуле времени" послание, которое откроют через еще десять лет.

На заводе работают 2 тыс. человек. Вместе они производят до 100 тыс. автомобилей в год. Среди них X-Trail, Qashqai и Murano.

Петербургский завод – самая молодая площадка компании в Европе. Он занимается производством полного цикла. Кроме того, после запуска цехов штамповки и литья, завод занимается экспортом деталей на другие предприятия.

На первом этапе инвестиции "Nissan" в новое предприятие составили около 200 млн долларов, а также дополнительные 167 млн евро в 2014 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Московском шоссе в Петербурге сняли эмблемы с 20 автомобилей.

Фото: Nissan

Теги: nissan, автомобили, завод, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Ильинский Антон
Сегодня 14:12

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