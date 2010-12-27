На Московском шоссе в Петербурге сняли эмблемы с 20 автомобилей

Среди них автомобили марок Volkswagen, Peugeot, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki и Hyundai.

В субботу, 6 июля на Московском шоссе у домов № 16-26 неизвестный похитил эмблемы с двадцати припаркованных автомобилей. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Пострадали только иномарки. Среди них автомобили марок Volkswagen, Peugeot, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki и Hyundai.

Вероятно, похититель коллекционирует логотипы. Автолюбители отметили, что он действовал аккуратно.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что за один день в Петербурге угнали девять корейских автомобилей.

Фото: Pixabay; ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте