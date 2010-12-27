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На Московском шоссе в Петербурге сняли эмблемы с 20 автомобилей
Сегодня, 8:20
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Cherepanov

На Московском шоссе в Петербурге сняли эмблемы с 20 автомобилей

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Среди них автомобили марок Volkswagen, Peugeot, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki и Hyundai.

В субботу, 6 июля на Московском шоссе у домов № 16-26 неизвестный похитил эмблемы с двадцати припаркованных автомобилей. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Пострадали только иномарки. Среди них автомобили марок Volkswagen, Peugeot, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki и Hyundai.  

Вероятно, похититель коллекционирует логотипы. Автолюбители отметили, что он действовал аккуратно.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что за один день в Петербурге угнали девять корейских автомобилей.

Фото: Pixabay; ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: автомобили, похищение, эмблемы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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