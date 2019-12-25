ЗаКс Петербурга одобрило проект бюджета на 2026 год к первому чтению

Расходы пойдут на транспорт и соцподдержку.

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрил проект бюджета города на 2026 год к первому чтению. Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год получил одобрение Бюджетно-финансового комитета Заксобрания. Документ представила глава городского комитета финансов Светлана Енилина.

Согласно проекту, доходы города в 2026 году составят 1,454 трлн руб., из которых 1,349 трлн руб. поступит от налоговых сборов. Основную часть составит НДФЛ — 671 млрд руб., что на 10,5% больше уровня 2025 года. Доходы от налога на прибыль прогнозируются на уровне 378 млрд руб., прирост составит 3%.

Неналоговые поступления запланированы в объеме 83 млрд руб. Рост ожидается за счет продажи госимущества — 6,3 млрд руб. (+15,3%) и платы за проезд — 14,4 млрд руб. (+5,5%). При этом поступления от размещения средств сократятся на 68% из-за ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ, пояснила Енилина.

Расходы бюджета на 2026 год определены в размере 1,642 трлн руб. Крупнейшая статья — развитие транспортной системы, на которое выделят 384 млрд руб. Из этой суммы 166 млрд руб. направят организациям общественного транспорта, 53 млрд руб. — на ремонт мостов, дорог и набережных, а 128 млрд руб. — на реализацию адресной инвестиционной программы.

Фото: Piter.tv