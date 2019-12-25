ЦБ опубликовал рейтинг банков по уровню жалоб на кредитование

Рейтинг будет публиковать на сайте регулятора раз в полугодие.

Центробанк опубликовал рейтинг банков России по уровню жалоб на кредитование по итогам первой половины 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Место в рейтинге для каждого банка зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров. В прессс-службе ЦБ отметили, что рейтинг будет публиковать раз в полугодие. Отмечается, что это предложили сами кредитные организации, чтобы показывать изменения, которые они вносят в свою работу после проверок.

Первое место рейтинга занял "МТС банк". Следом за ним расположился "Газпромбанк". Тройку лидеров замкнул "Совкомбанк". Следом за ними идут ВТБ, Т-Банк, "Почта банк", Альфа-банк и Сбербанк.

Фото: pxhere.com